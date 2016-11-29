Совершено покушение на президента Филиппин

Нападение произошло в преддверии визита Дутерте на юг Филиппин в город Марави.

В результате покушения боевиков на президента Филиппин Родриго Дутерте пострадали семь его телохранителей и двое солдат, передает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse.

«Мой отряд, заранее выехавший (на место визита), подвергся нападению. Служба безопасности президента пострадала от самодельного взрывного устройства. Но я туда поеду. Мне советовали отложить визит, но я сказал - нет. Мы поедем по тому же маршруту, если будет возможность», - сказал Дутерте во время выступления в военном лагере на севере Филиппин.

Армия страны заявила, что в результате взрыва пострадали семь телохранителей Дутерте и двое местных солдат. Никто из мирных жителей ранений не получил.

Представитель ВС страны Реституто Падилла заявил AFP, что за атакой, скорее всего, стоят боевики действующей на юге Филиппин террористической исламистской группировки «Мауте».

В настоящее время правительственные войска проводят близ города Бутиг в провинции Южный Ланао массированную операцию в отношении около 300 вооруженных боевиков «Мауте», которые вновь захватили ряд районов города, отбитого у них после аналогичного нападения в феврале этого года.

С приходом Дутерте к власти в июле на Филиппинах началась широкомасштабная силовая кампания по борьбе с наркоторговлей. Мировая общественность неоднократно осуждала методы филиппинских властей в борьбе с преступностью. За жесткую борьбу против наркоторговли Дутерте даже обвинили в преступлениях против человечности.

В октябре Дутерте, известный своими резкими высказываниями в адрес мировых лидеров, заявил, что для его страны пришло время распрощаться с США. Кроме того, Дутерте заявил, что Филиппины готовы провести совместные военные учения с Россией и Китаем. Он подтвердил, что больше не позволит проводить учения с Соединенными Штатами.