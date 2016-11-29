Инстаграм оповестит пользователя, если кто-то сделает скриншот его сообщения

Инстаграм уведомит пользователя, если кто-то сделает скриншот его сообщения, сообщает Life.ru. Обновление касается не всех сообщений в Инстаграм, а только тех, которые пользователь отправляет через Инстаграм Direct.
Чуть больше недели назад в очередной версии мобильного приложения появились исчезающие фото и видео в Инстаграм Direct и возможность прямых трансляций (доступна пока не всем пользователям). По окончании эфира история тоже исчезает.
"Правда, в Инстаграм почему-то забыли предупредить пользователей еще об одной новации: пользователь получает системное сообщение, если кто-то пытается сделать скриншот его исчезающего контента", - пишет ресурс.
Это вызвало недоумение некоторых пользователей и даже авторитетный технологический ресурс The Verge сначала опубликовал информацию, что нововведение касается любых сообщений, а не только Инстаграм Direct.
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