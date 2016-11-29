Опубликован список пассажиров разбившегося в Колумбии самолёта

По предварительным данным, причиной аварии могли стать неполадки в электрооборудовании.
Управление гражданской авиации в Колумбии обнародовало список пассажиров, которые летели на самолёте боливийской авиакомпании LaMia, разбившемся утром во вторник, 29 ноября, сообщает RT.
Список опубликован на официальной странице управления в Facebook.
В нём указаны имена и даты рождения 72 человек, в том числе членов бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе» и 22 сопровождавших их журналистов.
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