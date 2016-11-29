Тематический парк в Японии пообещал почтить память замороженных в катке 5 тысяч рыб

В японском городе Китакюсю закрыт каток «Space World» с замороженной во льду рыбой, руководство пообещало провести траурную церемонию по мертвым рыбам, передает Русская служба ВВС.

Администрация катка «Space World» решила привлечь посетителей неожиданным ходом - заморозить во льду катка пять тысяч рыб, чтобы создать ощущения неожиданно застывшего моря. Но всё пошло не по плану: японцы отказались кататься по мертвым рыбам.

Каток в городе Китакюсю, в лед которого были художественно вморожены пять тысяч рыбин, открылся 12 ноября, но первые же посетители пришли в ужас от рыбьего кладбища и покинули его. Каток прождал посетителей чуть более недели, а затем был закрыт.

Администрация парка развлечений «Space World» объяснила свою задумку следующим образом: вмороженные в лед рыбины должны были создать у посетителей впечатление застывшего моря. Но не создали. Часть рыб вмерзла в лед наполовину, другие замерзли подо льдом косяком в виде стрелы, некоторые - в форме спирали.

В соцсетях развернулась активная и довольно жесткая критика в адрес администрации.

«О чем вы, люди, думали, использовав мертвую рыбу как украшение для игровой площадки?» - задался вопросом один из недовольных. Другой комментатор назвал каток «позором Японии».

Посетители парка заявляют, что считают действия администрации неэтичными и жалеют несчастную рыбу.

Тематический парк закрыл каток и руководство пообещало провести траурную церемонию по мертвым рыбам. Парк «Space World» в Китакюсю в своем заявлении извинился за аттракцион, в котором ради украшения была заморожена рыба.

«Мы получили много упреков - таких как «использовать животных для развлечения плохо» и «бедные рыбы», - говорится в документе.

Генеральный менеджер «Space World» Тошими Токеда сообщил, что парк проведет мемориальную церемонию по мертвым животным.