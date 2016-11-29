Тематический парк в Японии пообещал почтить память замороженных в катке 5 тысяч рыб

Автор:
Тематический парк в Японии пообещал почтить память замороженных в катке 5 тысяч рыб

В японском городе Китакюсю закрыт каток «Space World» с замороженной во льду рыбой, руководство пообещало провести траурную церемонию по мертвым рыбам, передает Русская служба ВВС.

Администрация катка «Space World» решила привлечь посетителей неожиданным ходом - заморозить во льду катка пять тысяч рыб, чтобы создать ощущения неожиданно застывшего моря. Но всё пошло не по плану: японцы отказались кататься по мертвым рыбам.

Каток в городе Китакюсю, в лед которого были художественно вморожены пять тысяч рыбин, открылся 12 ноября, но первые же посетители пришли в ужас от рыбьего кладбища и покинули его. Каток прождал посетителей чуть более недели, а затем был закрыт.

Администрация парка развлечений «Space World» объяснила свою задумку следующим образом: вмороженные в лед рыбины должны были создать у посетителей впечатление застывшего моря. Но не создали. Часть рыб вмерзла в лед наполовину, другие замерзли подо льдом косяком в виде стрелы, некоторые - в форме спирали.

В соцсетях развернулась активная и довольно жесткая критика в адрес администрации.

«О чем вы, люди, думали, использовав мертвую рыбу как украшение для игровой площадки?» - задался вопросом один из недовольных. Другой комментатор назвал каток «позором Японии».

Посетители парка заявляют, что считают действия администрации неэтичными и жалеют несчастную рыбу.

Тематический парк закрыл каток и руководство пообещало провести траурную церемонию по мертвым рыбам. Парк «Space World» в Китакюсю в своем заявлении извинился за аттракцион, в котором ради украшения была заморожена рыба.

«Мы получили много упреков - таких как «использовать животных для развлечения плохо» и «бедные рыбы», - говорится в документе.

Генеральный менеджер «Space World» Тошими Токеда сообщил, что парк проведет мемориальную церемонию по мертвым животным.

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
28.11.2016, 10:07
  
Неизвестные хакеры взломали систему Минобороны Японии
24.11.2016, 12:27
  
Впервые за 54 года в Японии выпал снег в ноябре 1
24.11.2016, 11:27
  
В Усть-Каменогорске рухнул мост
18.11.2016, 15:42
  
9 странных вещей, которые защищают наш организм
15.11.2016, 11:07
  
10-тысячную банкноту с изображением Назарбаева презентовали в Астане 36
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (2):
Сортировать:
фото пользователя 1870
1870
Действительно зрелище не для детей. Страшнее человека нет на земле существа.
Ответить
29.11.2016, 11:18
фото пользователя РинаРодионовна
РинаРодионовна
задумка интересная, но можно же было взять для этого искусственных рыбок, они поярче и было бы интересней.
Ответить
29.11.2016, 12:26
Последние новости раздела
На месте крушения самолета в Колумбии нашли выживших
В Колумбии разбился самолет с бразильскими футболистами 2
Боксер, умерший в первом бою, стал донором сердца
Более 20 зарубежных лидеров примут участие в церемонии прощания с Фиделем Кастро
Жителям Саудовской Аравии запретили лепить снеговиков
Неизвестные хакеры взломали систему Минобороны Японии
Пассажирка села за руль автобуса Таллин — Рига вместо пьяного водителя
Впервые чемпионом мира по джиу-джитсу стал казахстанец 1
Названа дата похорон Фиделя Кастро
Жертвами урагана «Отто» в Коста-Рике стали девять человек