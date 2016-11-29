Боксер, умерший в первом бою, стал донором сердца

Автор:
Боксер, умерший в первом бою, стал донором сердца

Британский боксер был отправлен в нокаут в третьем раунде, после чего не пришел в себя.

Британский боксер Куба Мочик, погибший от полученных в первом бою на профессиональном ринге травм, пожертвовал свое сердце, сообщает «Евроспорт».

22-летний британец польского происхождения был отправлен в нокаут в третьем раунде, после чего не пришел в себя. В тот же день, 19 ноября, сестра-близнец боксера создала страницу в Facebook, чтобы собрать деньги на лечение брата, но спустя два дня он умер от кровоизлияния в мозг.

Как сообщает The Mirror, полиция, занимавшаяся расследованием смерти, сообщила, что спортсмен пожертвовал свое сердце ради помощи другим.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
27.11.2016, 11:07
  
Британское издание назвало Головкина самым великим боксером в СНГ
18.08.2016, 10:13
  
Донором органов стал погибший в Рио тренер
04.06.2016, 12:23
  
​Умер легендарный боксер Мохаммед Али
30.03.2016, 11:25
  
Казахстанскую чемпионку по боксу назвали двойником Анджелины Джоли
30.03.2016, 09:56
  
Шымкентский парень стал полицейским в Нью-Йорке и известным боксером 3
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
На месте крушения самолета в Колумбии нашли выживших
В Колумбии разбился самолет с бразильскими футболистами 2
Тематический парк в Японии пообещал почтить память замороженных в катке 5 тысяч рыб 2
Более 20 зарубежных лидеров примут участие в церемонии прощания с Фиделем Кастро
Жителям Саудовской Аравии запретили лепить снеговиков
Неизвестные хакеры взломали систему Минобороны Японии
Пассажирка села за руль автобуса Таллин — Рига вместо пьяного водителя
Впервые чемпионом мира по джиу-джитсу стал казахстанец 1
Названа дата похорон Фиделя Кастро
Жертвами урагана «Отто» в Коста-Рике стали девять человек