Боксер, умерший в первом бою, стал донором сердца

Британский боксер был отправлен в нокаут в третьем раунде, после чего не пришел в себя.

Британский боксер Куба Мочик, погибший от полученных в первом бою на профессиональном ринге травм, пожертвовал свое сердце, сообщает «Евроспорт».

22-летний британец польского происхождения был отправлен в нокаут в третьем раунде, после чего не пришел в себя. В тот же день, 19 ноября, сестра-близнец боксера создала страницу в Facebook, чтобы собрать деньги на лечение брата, но спустя два дня он умер от кровоизлияния в мозг.

Как сообщает The Mirror, полиция, занимавшаяся расследованием смерти, сообщила, что спортсмен пожертвовал свое сердце ради помощи другим.