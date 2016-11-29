Жителям Саудовской Аравии запретили лепить снеговиков

Снежные фигуры создают подобие человека, а это запрещено в строгой консервативной версии ислама, принятой в Саудовской Аравии.
Жители одной из самых жарких стран мира - Саудовской Аравии - шокированы небывалыми холодами, сообщает НТВ.ru.
Когда температура воздуха в Саудовской Аравии опустилась до минус трех градусов, характерные для этого времени года обильные дожди превратились в столь же обильный мокрый снег. В отдельных районах нарушено автомобильное движение. В двух регионах страны объявлен оранжевый уровень опасности, еще в шести - желтый. Власти экстренно решают вопрос с уборкой снега.
Не меньше проблем и у родителей. Они вынуждены напоминать детям о запрете лепить снеговиков. Ранее один из местных богословов подчеркнул, что делать снежные фигуры, значит создавать подобие человека, а это запрещено в строгой консервативной версии ислама, принятой в Саудовской Аравии.
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