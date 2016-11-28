Неизвестные хакеры взломали систему Минобороны Японии

Специалисты считают, что за нападением, возможно, стоит иностранное государство.

Неизвестные хакеры взломали компьютерные системы оборонного ведомства Японии и Сил самообороны страны. Как сообщило сегодня агентство Kyodo News со ссылкой на источники в министерстве, в результате кибератаки возможна утечка данных, передает ТАСС.

По имеющимся сведениям, объектом нападения стала система обмена информации между различными подразделениями Сил самообороны. Она состоит из двух частей, которые в целях безопасности используются по отдельности, однако злоумышленникам удалось использовать для взлома каналы связи между ними. Как полагают в ведомстве, несанкционированный доступ к сети был получен через компьютеры, установленные в ведомственной академии национальной обороны и медицинском колледже министерства.

Специалисты, оценивающие последствия кибератаки, считают, что нападение совершили профессионалы, за которыми, возможно, стоит иностранное государство. В настоящее время в ведомстве усилены меры безопасности, сотрудникам и служащим Сил самообороны, в частности, запрещено выходить в интернет.

Киодо отмечает, что в японском оборонном ведомстве с 2014 года действует специальная группа по компьютерной безопасности, которая должна круглосуточно следить за коммуникационными системами министерства и Сил самообороны.

В последнее время японские государственные и частные учреждения все чаще становятся объектами кибератак. За первое полугодие было зафиксировано более 1950 случаев массовой рассылки спам-писем, содержащих вирусы, а также DDoS-атак. В общей сложности массированным кибернетическим атакам злоумышленников подверглись сайты 36 японских организаций и ведомств, включая Министерство по административным делам и коммуникациям и столичный аэропорт Ханэда. Общее же число кибератак в 2015 году превысило 54,5 млрд.