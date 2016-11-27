Впервые чемпионом мира по джиу-джитсу стал казахстанец

Впервые в истории джиу-джитсу Казахстана по линии международной федерации JJIF в разделе неваза-систем чемпионом мира стал Дархан Нортаев, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Ассоциации джиу-джитсу Казахстана.
Дархан Нортаев, в полуфинале проведя тяжелую схватку с колумбийцем, встретился в финальной схватке с соотечественником Конысовым Куандыком. Впервые за всю историю мировой арены JJIF два казахстанца вышли в финал и боролись друг против друга. Борьба была не из легких.
В итоговом зачете Дархан Нортаев завоевал золото, Конысов Куандык - серебро.
«Это очень большая победа для меня! В первую очередь, это заслуга моего тренера Руслана Абдреева. Выражаю благодарность Ассоциации Джиу-джитсу Казахстана за сборы, и за то, что предоставили нам инструктора из Бразилии, Эдуардо Вентура, который готовил нас на Чемпионат мира. Спасибо всем, кто в меня верил! Оss!!» - передает Дархан Нортаев.
По итогам второго дня чемпионата мира по джиу-джитсу в Польше, который проходил в городе Вроцлав, где за звание сильнейших в личном и командном зачёте боролось около 2000 спортсменов из 46 стран мира, в копилке сборной Казахстана 2 золотые и 1 серебряная медаль.
Хотелось бы отметить, что это только начало. Впереди спортсменов Казахстана ждут Всемирные Игры 2017.
Чемпионат мира в Польше проходит 2 дня, с 25 по 27 ноября, в городе Вроцлав.
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