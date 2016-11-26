Жертвами урагана «Отто» в Коста-Рике стали девять человек

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Президент Коста-Рики Луис Гиллермо Солис подтвердил гибель девяти человек из-за обрушившегося на страну урагана "Отто", сообщает Life.ru

Глава государства объявил трёхдневный траур, который начнётся в понедельник.

По данным СМИ, от 20 до 25 человек числятся пропавшими без вести.

Как сообщает The Tico Times, оползни и вышедшая из берегов рек вода, вызванные стихийным бедствием, привели к разрушению нескольких сотен населённых пунктов.

По словам мэра Упалы, уровень воды поднялся так быстро, что жителям приходится забираться на крыши домов.