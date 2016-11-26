Меркель: около 100 тысяч мигрантов покинут Германию до конца года

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Ангела Меркель рассчитывает на то, что около 100 тыс. мигрантов, не получивших право на пребывание в Германии, покинут страну до конца текущего года, передает ТАСС со ссылкой на немецкую газету Die Welt.

По данным издания, Меркель сообщила о том, что треть из этих 100 тыс. будет насильно выдворена из Германии. Еще 60 тыс., согласно ее планам, покинут страну добровольно в рамках программ по возвращению, инициированных федеральным правительством. Отдельную ответственность канцлер возложила на власти федеральных земель - они во что бы то ни стало должны депортировать мигрантов, которым было отказано в убежище.

"Если земельные правительства станут отказываться принудительно высылать беженцев, тогда каждый, естественно, обратится к самому себе со словами: "Я не буду добровольно делать то, чего они не делают сами", - предостерегла Меркель.

Особенно встревожена канцлер проблемой с беженцами из Афганистана. По ее мнению, несмотря на то, что в этой стране бушует гражданская война и кровопролитие, Германия не может принять всех беженцев оттуда.

"Невозможно, чтобы все юноши и девушки из Афганистана переселились в Германию", - сказала Меркель.