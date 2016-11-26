Два человека погибли у магазинов в «черную пятницу» в США

Два человека погибли в результате конфликтов в день распродаж, ещё четверо пострадали, сообщает Life.ru

Как сообщает NY daily News, в штате Невада возле одного из гипермаркетов сети Walmart в борьбе за парковочное место был застрелен мужчина.

В округе Атлантик, штат Нью-Джерси, неподалёку от универмага Macy's, молодой человек погиб от множества полученных огнестрельных ранений. Также пострадал его брат, в данный момент его жизни ничто не угрожает.

Покупатели, для большей части из которых Чёрная пятница — это повод весело провести время и заодно приобрести что-то по более низкой стоимости, выражают ужас в связи с произошедшими событиями.

— Мы с подружками уже десять лет приходим в магазины в Чёрную пятницу — для нас это как девичник. Но теперь становится по-настоящему страшно,— делится мыслями одна из посетительниц торгового центра.

— Это настоящая трагедия. Чёрная пятница открывает праздничный сезон, многие находятся в предвкушении веселья, а теперь ты знаешь, что есть семьи, для которых праздники никогда не будут прежними, — рассказывает другой покупатель.

Чёрная пятница — пятница после Дня благодарения в США. С неё начинается традиционный рождественский сезон распродаж.