Два человека погибли у магазинов в «черную пятницу» в США

Автор:
Два человека погибли у магазинов в «черную пятницу» в США

Два человека погибли в результате конфликтов в день распродаж, ещё четверо пострадали, сообщает Life.ru

Как сообщает NY daily News, в штате Невада возле одного из гипермаркетов сети Walmart в борьбе за парковочное место был застрелен мужчина.

В округе Атлантик, штат Нью-Джерси, неподалёку от универмага Macy's, молодой человек погиб от множества полученных огнестрельных ранений. Также пострадал его брат, в данный момент его жизни ничто не угрожает.

Покупатели, для большей части из которых Чёрная пятница — это повод весело провести время и заодно приобрести что-то по более низкой стоимости, выражают ужас в связи с произошедшими событиями.

— Мы с подружками уже десять лет приходим в магазины в Чёрную пятницу — для нас это как девичник. Но теперь становится по-настоящему страшно,— делится мыслями одна из посетительниц торгового центра.

— Это настоящая трагедия. Чёрная пятница открывает праздничный сезон, многие находятся в предвкушении веселья, а теперь ты знаешь, что есть семьи, для которых праздники никогда не будут прежними, — рассказывает другой покупатель.

Чёрная пятница — пятница после Дня благодарения в США. С неё начинается традиционный рождественский сезон распродаж.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
22.11.2016, 15:34
  
Мужчина скончался на глазах у пассажиров автобуса в Актобе 2
23.11.2016, 09:22
  
Cлухи о смерти Гульнары Каримовой опровергли
22.11.2016, 17:15
  
СМИ сообщили о смерти Гульнары Каримовой 2
21.11.2016, 12:46
  
Обама объяснил, чем отличается Россия от США 8
19.11.2016, 12:55
  
Трамп выплатит $25 млн для урегулирования дела Университета Трампа
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В возрасте 90 лет умер Фидель Кастро
Суд в Шри-Ланке приговорил к смерти сразу 18 человек 1
Пропавшего 14 лет назад кота, вернули хозяйке
​Ученые назвали причину невозможности похудения
Миллиардер раздал по два миллиона евро каждому жителю родной деревни в Испании
700 кур сбежали из перевернувшегося грузовика в Китае 1
Впервые за 54 года в Японии выпал снег в ноябре 1
​Американские психологи просят прекратить врать детям про Санта Клауса 2
В Германии застрелили уроженца Казахстана кикбоксера Мусу Мусалаева
На Марсе нашли огромное море 5