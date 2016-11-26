В возрасте 90 лет умер Фидель Кастро

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Лидер кубинской революции скончался на Кубе. Ему было 90 лет, передает РБК со ссылкой на агентство Reuters.

Фидель Алехандро Кастро Рус родился 13 августа 1926 года. Во время учебы на юридическом факультете университета Гаваны он заинтересовался политикой, вступив в Партию кубинского народа. В частности он принимал участие в борьбе с военными правительствами в Колумбии и Доминиканской республике.



В 1953 году Кастро принял участие в неудачной попытке свержения кубинского диктатора Фульхенсио Батисты. Атака на казармы Монкада в Сантьяго-де-Куба привели к аресту революционера. Во время суда он произнес речь «История меня оправдает», но в итоге был приговорен к 15 годам тюремного заключения. В 1955 году он вышел на свободу по амнистии.



Год Кастро провел в Мексике, а в 1956 году на катере «Гранма» вместе с группой сторонников, среди которых был и Эрнесто Че Гевара, высадился на востоке Кубы. Началась партизанская война против режима Батисты, которая завершилась тем, что 1 января 1959 года повстанцы заняли столицу Кубы Гавану.



Кастро возглавил правительство страны, а его брат Рауль - вооруженные силы Кубы.



Кастро объявил о переходе Кубы к социалистической модели. В 1961 году США предприняли попытку свержения Кастро, однако высадка в Заливе Свиней завершилась уничтожением десанта. Американцы в ответ устроили экономическую блокаду острова.



При Кастро Куба активно развивала отношения с СССР, который экономически поддерживал «Остров свободы».



В 2006 году Кастро, испытывавший серьезные проблемы со здоровьем, покинул пост главы Государственного совета Кубы, уступив его брату Раулю. Последние 5 лет он писал мемуары и периодически выступал с речами, комментируя важнейшие события в мире.