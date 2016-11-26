Суд в Шри-Ланке приговорил к смерти сразу 18 человек

Суд Шри-Ланки в пятницу вынес смертный приговор в отношении 18 мужчин за убийство представителя американской чайной компании Noori Tea Estate, сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на The daily Mail.
Этот вердикт стал рекордным по числу приговоренных к смерти за один судебный процесс на Шри-Ланке.
Согласно постановлению суда, мужчины, состоявшие в преступной группировке, виновны в том, что в 2013 году забили до смерти сотрудника компании Нихала Перера на окраине города Коломбо.
Гражданин Шри-Ланки Перера был управляющим чайной плантации компании Noori Tea Estate - дочерней структуры компании из американского штата Техас Walters Bay.
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