Суд в Шри-Ланке приговорил к смерти сразу 18 человек

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Суд в Шри-Ланке приговорил к смерти сразу 18 человек

Суд Шри-Ланки в пятницу вынес смертный приговор в отношении 18 мужчин за убийство представителя американской чайной компании Noori Tea Estate, сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на The daily Mail.

Этот вердикт стал рекордным по числу приговоренных к смерти за один судебный процесс на Шри-Ланке.

Согласно постановлению суда, мужчины, состоявшие в преступной группировке, виновны в том, что в 2013 году забили до смерти сотрудника компании Нихала Перера на окраине города Коломбо.

Гражданин Шри-Ланки Перера был управляющим чайной плантации компании Noori Tea Estate - дочерней структуры компании из американского штата Техас Walters Bay.

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Все комментарии (1):
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ферзя
Во как за одного наказали а у нас, за массу убийств только лишение свободы. 
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26.11.2016, 12:20
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