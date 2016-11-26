Суд в Шри-Ланке приговорил к смерти сразу 18 человек

Суд Шри-Ланки в пятницу вынес смертный приговор в отношении 18 мужчин за убийство представителя американской чайной компании Noori Tea Estate, сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на The daily Mail.

Этот вердикт стал рекордным по числу приговоренных к смерти за один судебный процесс на Шри-Ланке.

Согласно постановлению суда, мужчины, состоявшие в преступной группировке, виновны в том, что в 2013 году забили до смерти сотрудника компании Нихала Перера на окраине города Коломбо.

Гражданин Шри-Ланки Перера был управляющим чайной плантации компании Noori Tea Estate - дочерней структуры компании из американского штата Техас Walters Bay.