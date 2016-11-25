Миллиардер раздал по два миллиона евро каждому жителю родной деревни в Испании

Антонио Фернандес покинул родную деревню еще в 1949 году. Но не забыл своих односельчан.

Скончавшийся владелец пивного бренда "Corona" завещал баснословное состояние односельчанам, от которых уехал 67 лет назад, пишет "Комсомольская правда".

В крохотной испанской деревушке Сереcалес дель Кондадо, что в провинции Леон на севере Испании, живет всего 80 жителей. И все они в одночасье стали миллионерами. Владелец известного бренда пива "Corona" завещал каждому из них по 2 миллиона 360 тысяч евро. И все потому что когда-то, в далеком 1917 году, он родился в этой деревеньке.

Миллиардер Антонио Фернандес скончался в августе этого года в возрасте 99 лет. Детали его завещания стали известны только сейчас. Часть своего баснословного состояния - 200 миллионов евро - он оставил бывшим односельчанам.

Антонио был одним из 13 детей, родившихся в его семье. В 14 лет он был вынужден оставить школу и пойти работать, потому что родители не могли позволить себе платить за его образование. Антонио с утра до ночи вкалывал на поле.

В 1949 году он эмигрировал из Испании в Мексику, где жил дядя его жены. Антонио устроился на работу в концерн Grupo Modelo - крупного производителя пива. Его карьера быстро пошла в гору, и в 1971 году он был одним из топ-менеджеров компании. Под его руководством пиво "Corona" превратилось из местного напитка во всемирно известный бренд. Фернандес руководил компанией вплоть до 2005 года, когда, наконец, ушел на покой.

Жители деревни благодарят бога за внезапно свалившееся на них счастье. В крошечной деревушке в нынешние кризисные времена было совсем туго с работой и деньгами.

- Мы едва выживали, - рассказал журналистам владелец местного бара Максимино Санчес. - Не знаю, чтобы мы делали без Антонио.

У Фернандеса не было детей. Свою компанию он оставил племяннику, который продолжил его бизнес. Дон Антонио был широко известен как филантроп - он жертвовал большие суммы на благотворительность как в родной Испании, так и в Мексике.