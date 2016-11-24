700 кур сбежали из перевернувшегося грузовика в Китае

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700 кур сбежали из перевернувшегося грузовика в Китае

В результате ДТП никто из людей не пострадал, есть ли жертвы среди кур, не сообщается.

В китайской провинции Гуйчжоу на трассе около городского округа Цзуньи в ДТП попал грузовик, перевозивший клетки с курами. Около 700 птиц оказались на свободе, сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

По информации издания, авария произошла 20 ноября. Произошло столкновение двух грузовиков, один перевозил фрукты, другой кур. Более двух часов понадобилось на то, чтобы вернуть сбежавших птиц. В "спасательной операции" участвовали двадцать местных полицейских.

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