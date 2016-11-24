Впервые за 54 года в Японии выпал снег в ноябре

Синоптики не исключают, что снежный покров может достигнуть двух сантиметров.

В Токио впервые за 54 года выпал ноябрьский снег, передает Today.kz со ссылкой на телеканал NHK. Синоптики не исключают, что снежный покров может достигнуть двух сантиметров.

По их прогнозам, неожиданный снегопад может ухудшить транспортную ситуацию в Токио.

"В центре японской столицы снежинки закружились в 6:15 по местному времени. Кроме Токио, снег пошел и в городах Йокогама, Кофу, Уцуномия, Маэбаси и Мито", - говорится в сообщении