​Американские психологи просят прекратить врать детям про Санта Клауса

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​Американские психологи просят прекратить врать детям про Санта Клауса

Ложь о его существовании может оказаться разрушительной для детей.

Родителям рекомендовали не врать детям о Санта Клаусе. Американские психологи считают, что ложь о его существовании может оказаться разрушительной для детей, передает Лента.ру со ссылкой на издание EurekAlert.

В исследовании, которое было опубликовано в Lancet Psychiatry отмечается, что родители заставляют детей поверить в сказку из-за их собственного желания вернуться в детство.

Когда дети узнают о том, что рождественский волшебник, который живет на Северном полюсе и может оценивать поступки других людей, в том числе и их ложь, является выдумкой, ставит детей в трудную моральную ситуацию.

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