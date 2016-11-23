В Германии застрелили уроженца Казахстана кикбоксера Мусу Мусалаева

Со знаменитым спортсменом расправился неизвестный мужчина в маске.

Многократный чемпион мира по кикбоксингу Муса Мусалаев застрелен в немецком городе Ной-Ульм, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Augsburger Allgemeine.

По предварительным данным, неизвестный произвел несколько выстрелов в спортсмена у подъезда его дома. Затем сел в автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские изучают показания свидетелей и проверяют, есть ли связь между этим преступлением и убийством, которое произошло семь месяцев назад. Тогда в соседней земле Баден-Вюртемберг был застрелен другой бывший чемпион мира по кикбоксингу.

Слухи о контакте Мусалаева с русской мафией, полиция не комментирует.

Муса Мусалаев родился 3 апреля 1979 года в Гурьеве (сейчас Атырау - прим.).