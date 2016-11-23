Для помощников президента в Южной Корее закупили виагру

Автор:
Для помощников президента в Южной Корее закупили виагру

Препарат якобы используют для лечения сотрудников от симптомов высокогорной болезни. Информацию официально подтвердили.

Администрация президента Южной Кореи Пак Кын Хе подтвердила закупку 364 упаковок лекарственного препарата "Виагра" и другого схожего с ним препарата. Виагра используется для лечения эректильной дисфункции, пишет Русская служба ВВС.

В администрации президента сообщили, что "Виагра" была закуплена в декабре прошлого года для сотрудников администрации президента. Как уточняется в заявлении, препарат используют для лечения симптомов высокогорной болезни при посещении высокогорных регионов и стран.

Объявление прозвучало в разгар коррупционного скандала, связанного с близкой подругой действующего президента страны Чхве Сун Силь. Сун Силь на днях обвинили в использовании ее влияния на президента для получения личной выгоды и в мошенничестве. 21 ноября стало известно, что оппозиция Южной Кореи начала сбор подписей за импичмент президента Пак Кын Хе.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
23.11.2016, 10:43
  
Назвать столицу именем президента предложили депутаты 14
23.11.2016, 12:31
  
Парламент РК принял декларацию 25-летия Независимости с переименованием Астаны 4
21.11.2016, 12:44
  
Казахстанцы все еще недостаточно доверяют судам - Назарбаев 2
16.11.2016, 10:51
  
Подсчеты показали отставание Трампа от Клинтон на 1 млн голосов
14.11.2016, 17:33
  
Трамп пообещал выдворить из страны до трех миллионов мигрантов
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В Германии застрелили уроженца Казахстана кикбоксера Мусу Мусалаева
На Марсе нашли огромное море
76 жителей Индии погибли делая селфи
​Перелеты могут стать бесплатными в ближайшие 10 лет 3
Богатые люди на 10 лет живут дольше бедных - ученые 2
В Японии установили ёлку из золота 1
Мощнейшая в этом году магнитная буря обрушится на Землю 22 ноября
Шестеро детей ​погибли, 23 ранены в аварии школьного автобуса в США
Криштиану Роналду назвал себя богатым геем 9
Скончался экс-президент Греции Константинос Стефанопулос