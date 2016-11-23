Для помощников президента в Южной Корее закупили виагру

Препарат якобы используют для лечения сотрудников от симптомов высокогорной болезни. Информацию официально подтвердили.

Администрация президента Южной Кореи Пак Кын Хе подтвердила закупку 364 упаковок лекарственного препарата "Виагра" и другого схожего с ним препарата. Виагра используется для лечения эректильной дисфункции, пишет Русская служба ВВС.

В администрации президента сообщили, что "Виагра" была закуплена в декабре прошлого года для сотрудников администрации президента. Как уточняется в заявлении, препарат используют для лечения симптомов высокогорной болезни при посещении высокогорных регионов и стран.

Объявление прозвучало в разгар коррупционного скандала, связанного с близкой подругой действующего президента страны Чхве Сун Силь. Сун Силь на днях обвинили в использовании ее влияния на президента для получения личной выгоды и в мошенничестве. 21 ноября стало известно, что оппозиция Южной Кореи начала сбор подписей за импичмент президента Пак Кын Хе.