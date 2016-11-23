76 жителей Индии погибли делая селфи

Большинство погибших утонули.

В Индии с марта 2014 года по меньшей мере 127 человек погибли при попытке сделать селфи, сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Mashable.

Ученые из университета Карнеги-Меллона подсчитали, что чаще всего селфи губят жителей Индии. Именно в этой стране произошла половина инцидентов, рассматриваемых в исследовании. Второе место занимает Пакистан, где погибли девять человек. Жертвами селфи также стали восемь американцев, шесть жителей России и четыре китайца.

Отмечается, что в Индии большинство погибших утонули. Хотя считается, что женщины чаще фотографируют себя, 75,5 процентов погибших оказались мужчинами. Кроме того, 86 из 127 жертв были младше 24 лет.