76 жителей Индии погибли делая селфи

Большинство погибших утонули.
В Индии с марта 2014 года по меньшей мере 127 человек погибли при попытке сделать селфи, сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Mashable.
Ученые из университета Карнеги-Меллона подсчитали, что чаще всего селфи губят жителей Индии. Именно в этой стране произошла половина инцидентов, рассматриваемых в исследовании. Второе место занимает Пакистан, где погибли девять человек. Жертвами селфи также стали восемь американцев, шесть жителей России и четыре китайца.
Отмечается, что в Индии большинство погибших утонули. Хотя считается, что женщины чаще фотографируют себя, 75,5 процентов погибших оказались мужчинами. Кроме того, 86 из 127 жертв были младше 24 лет.
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