​Перелеты могут стать бесплатными в ближайшие 10 лет

В ближайшее десятилетие билеты на авиарейсы компании могут стать бесплатными, заявил глава европейского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири. Об этом он заявил, выступая на конференции Airport Operators Association в Лондоне, пишет The Guardian.

По данным издания, компания рассчитывает получать выгоду от сотрудничества с аэропортами.

"Как мне видится, в ближайшие пять-десять лет авиабилеты в Ryanair будут бесплатными. В этом случае все рейсы будут заполнены, и мы будем получать деньги, деля с аэропортами выручку, полученную от пассажиров, которые делают покупки в магазинах аэропортов", - пояснил О'Лири. А в ближайшее время компания намерена продолжать снижать стоимость билетов.

По словам руководителя авиакомпании, сейчас европейские аэропорты выходят со все более привлекательными предложениями к лоукостеру. В дальнейшем сокращение или отмена различных сборов, которые сейчас приходится оплачивать авиакомпании, позволит в конечном счете сделать авиабилеты бесплатными.

О'Лири также отметил, что во многих мелких аэропортах, кто заинтересован в приросте пассажиропотока, этот процесс уже начинает происходить, например, снижают сборы аэропорта и некоторые другие таксы.