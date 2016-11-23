​Перелеты могут стать бесплатными в ближайшие 10 лет

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​Перелеты могут стать бесплатными в ближайшие 10 лет

В ближайшее десятилетие билеты на авиарейсы компании могут стать бесплатными, заявил глава европейского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири. Об этом он заявил, выступая на конференции Airport Operators Association в Лондоне, пишет The Guardian.

По данным издания, компания рассчитывает получать выгоду от сотрудничества с аэропортами.

"Как мне видится, в ближайшие пять-десять лет авиабилеты в Ryanair будут бесплатными. В этом случае все рейсы будут заполнены, и мы будем получать деньги, деля с аэропортами выручку, полученную от пассажиров, которые делают покупки в магазинах аэропортов", - пояснил О'Лири. А в ближайшее время компания намерена продолжать снижать стоимость билетов.

По словам руководителя авиакомпании, сейчас европейские аэропорты выходят со все более привлекательными предложениями к лоукостеру. В дальнейшем сокращение или отмена различных сборов, которые сейчас приходится оплачивать авиакомпании, позволит в конечном счете сделать авиабилеты бесплатными.

О'Лири также отметил, что во многих мелких аэропортах, кто заинтересован в приросте пассажиропотока, этот процесс уже начинает происходить, например, снижают сборы аэропорта и некоторые другие таксы.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя sulizok
sulizok
В октябре у этой компании перелет-Москва-Бургас(640руб.),Бургас-Пиза(10 евро),Пиза-Барселона(15 евро),Барселона-Милан(15евро),Милан-Москва-(5000руб).Итого 4 страны за 115 евро.
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23.11.2016, 11:27
фото пользователя 1870
1870
Чего то не понял. Это как, пришел в аэропорт, сел в самолет и полетел... И никто денег не спросит, или тогда аэропорту платить. Но это то же самое...
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23.11.2016, 12:08
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