В Японии установили ёлку из золота

Над новогодним деревом работали почти 5 месяцев сразу 15 мастеров.
В Японии витрину одного из ювелирных магазинов Токио украсила елка из чистого золота, пишет Корреспондент.net.
Вес елки 12 килограммов, высота - 2,5 метра. Над новогодним драгоценным деревом работали почти 5 месяцев сразу 15 мастеров, сообщает Mirror.
Чудо-елку оценивают в почти 2 млн. долларов. Она украшена 50 орхидеями по цене 1,5 тыс. долларов каждая, звезда на верхушке стоит 65 тысяч долларов, также на дереве есть 60 сердец подешевле.
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