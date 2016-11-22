В Японии установили ёлку из золота

Над новогодним деревом работали почти 5 месяцев сразу 15 мастеров.

В Японии витрину одного из ювелирных магазинов Токио украсила елка из чистого золота, пишет Корреспондент.net.

Вес елки 12 килограммов, высота - 2,5 метра. Над новогодним драгоценным деревом работали почти 5 месяцев сразу 15 мастеров, сообщает Mirror.

Чудо-елку оценивают в почти 2 млн. долларов. Она украшена 50 орхидеями по цене 1,5 тыс. долларов каждая, звезда на верхушке стоит 65 тысяч долларов, также на дереве есть 60 сердец подешевле.