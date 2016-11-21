Криштиану Роналду назвал себя богатым геем

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Криштиану Роналду назвал себя богатым геем

Роналду вступил в словесную перепалку с полузащитником мадридского «Атлетико» Коке.

Нападающий мадридского Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на испанское издание Cope.

Вовремя дерби между «Реалом» и «Атлетико» Роналду вступил в словесную перепалку с полузащитником мадридского «Атлетико» Коке. Испанец назвал португальца геем, на что тот ответил: «Да, я гей, зато у меня полно денег, а ты ублюдок».

К слову матч завершился со счетом 3:0. Роналду забил все три мяча. Всего на счету 31-летнего португальца восемь голов в девяти матчах текущего чемпионата Испании.

Напомним, в СМИ не раз появлялись слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации известного футболиста. Mirror заподозрили связь Роналду с кикбоксером Бадру Хари.

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