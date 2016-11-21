Скончался экс-президент Греции Константинос Стефанопулос

Политик скончался в Афинах в возрасте 90 лет.

Ушел из жизни бывший президент Греции Константинос Стефанопулос. Политик скончался в Афинах в возрасте 90 лет, передает Today.kz со ссылкой на Daily Mail.

Стефанопулос стал президентом Греции в марте 1995 года, после был переизбран на второй срок.

Он до сих пор считается одним из уважаемых и самых популярных глав государства. До президентства он был попеременно председателем правительства, министром коммерции, министром внутренних дел, министром труда и общественного страхования, а также принимал участие в работе правительства как министр без портфеля.