Скончался экс-президент Греции Константинос Стефанопулос

Автор:
Скончался экс-президент Греции Константинос Стефанопулос

Политик скончался в Афинах в возрасте 90 лет.

Ушел из жизни бывший президент Греции Константинос Стефанопулос. Политик скончался в Афинах в возрасте 90 лет, передает Today.kz со ссылкой на Daily Mail.

Стефанопулос стал президентом Греции в марте 1995 года, после был переизбран на второй срок.

Он до сих пор считается одним из уважаемых и самых популярных глав государства. До президентства он был попеременно председателем правительства, министром коммерции, министром внутренних дел, министром труда и общественного страхования, а также принимал участие в работе правительства как министр без портфеля.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
15.11.2016, 17:14
  
Экс-президенту Египта Мурси отменили смертный приговор
28.09.2016, 09:52
  
Скончался экс-президент Израиля Шимон Перес
20.06.2016, 13:32
  
Бывшего президента Египта признали катарским шпионом
16.06.2016, 16:05
  
Экс-президента Кыргызстана заочно приговорили к пожизненному лишению свободы
14.04.2016, 15:08
  
Армия Греции приведена в состояние боеготовности в ответ на провокации Турции
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Криштиану Роналду назвал себя богатым геем
Обама объяснил, чем отличается Россия от США
В Италии предложили поощрять за зачатие ребенка в номере их отеля
СМИ узнали о гонорарах артистов за последние сезоны «Игры престолов»
В США 9-летний мальчик спас своего 11-месячного брата
Крушение поезда в Индии: жертв уже больше сотни
Трамп выплатит $25 млн для урегулирования дела Университета Трампа
​Президент Турции заявил о своем разочаровании в США 1
В Китае перевернулся автобус
9 странных вещей, которые защищают наш организм