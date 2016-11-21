Обама объяснил, чем отличается Россия от США

Он назвал Россию «очень важной военной державой».
Американский лидер на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в Перу заявил, что Россия имеет серьезную военную силу, но решением гуманитарных проблем в мире занимаются США, пишет Лента.ру.
Барак Обама назвал Россию «очень важной военной державой». Однако он напомнил, что Москва, к примеру, не заботится о том, как помочь Гаити ликвидировать последствия урагана «Мэттью».
«Это делаем мы, это то бремя, которое мы должны нести с гордостью», - заявил Обама.
Говоря о Китае, он заметил, что Пекин внес заметный вклад в работу над Парижским соглашением по климату, однако присоединение к этому документу почти 200 стран - не заслуга КНР.
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