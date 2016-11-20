СМИ узнали о гонорарах артистов за последние сезоны «Игры престолов»

По информации СМИ, ведущим актерам заплатят по 1,1 миллиона долларов за эпизод. Стали известны размеры гонораров, которые ведущие актеры сериала «Игра престолов», вероятно, получат за съемки в седьмом и восьмом сезонах. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По информации издания, актерам Питеру Динклейджу (Тирион Ланнистер), Джону Харингтону (Джон Сноу), Эмилии Кларк (Дейенерис Таргариен), Лене Хиди (Серсея Ланнистер) и Николаю Костер-Вальдау (Джейми Ланнистер) заплатят по 1,1 миллиона долларов за эпизод. При этом ожидается, что в седьмом сезоне будет семь серий, а в восьмом — всего шесть.

В июне портал Deadline писал, что в 2014 году вознаграждение топовых артистов сериала составляло около 300 тысяч долларов. Позже появилась информация, что к последним сезонам их гонорары вырастут как минимум до 500 тысяч долларов за серию.

Суммы вознаграждения исполнителей других ролей не называются.

Съемки седьмого сезона саги «Игра престолов» начались в Испании в конце октября.

«Игра престолов» — фэнтези-сериал американского канала HBO, выходит с 2011 года. Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».

Источник: Lenta.ru.