Крушение поезда в Индии: жертв уже больше сотни

В ночь на воскресенье в индийском штате Уттар-Прадеш сошел с рельсов 14 вагонов скорого поезда. В катастрофе погибли более 100 пассажиров, свыше 200 ранены, сообщает Vesti.ru.

В поезде находились 500 человек, большинство из которых спали. 250 спасателей пытаются спасти людей из искореженного вагона.

В качестве основной версии пока рассматривается перелом рельса. Власти выплатят компенсации родным погибших и раненых. Министерство здравоохранения призывает граждан сдавать кровь.