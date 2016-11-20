Крушение поезда в Индии: жертв уже больше сотни

В ночь на воскресенье в индийском штате Уттар-Прадеш сошел с рельсов 14 вагонов скорого поезда. В катастрофе погибли более 100 пассажиров, свыше 200 ранены, сообщает Vesti.ru.
В поезде находились 500 человек, большинство из которых спали. 250 спасателей пытаются спасти людей из искореженного вагона.
В качестве основной версии пока рассматривается перелом рельса. Власти выплатят компенсации родным погибших и раненых. Министерство здравоохранения призывает граждан сдавать кровь.
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