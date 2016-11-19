В Китае перевернулся автобус

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В Китае перевернулся автобус

Фото ria.ru

В северо-восточном районе Китая перевернулся пассажирский автобус, пострадали не менее 24 человек, сообщает Петербургский дневник со ссылкой на китайский портал Sina.


Автобус направлялся направлялся из города Чанчунь (провинция Цзилинь) в район Чалухэ, уточняет издание. По предварительной информации, водитель не справился с управлением из-за ледяной корки на дороге. Пассажиры получили травмы, у многих переломы. Их лечение уже оплатила компания-перевозчик автобуса.

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