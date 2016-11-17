У Брэда Питта новая любовь

52-летний актер поразил поклонников свежим видом во время первого появления на публике после долгого перерыва.

52-летний американский актер Брэд Питт поразил поклонников подтянутым видом во время первого за долгое время появления на публике. Британский журнал Grazia сообщил, что в жизни актера появилась новая любовь. Отмечается, что Питту ответила взаимностью некая голливудская актриса, которая не менее знаменита, чем Анджелина Джоли, сообщает "Комсомольская правда".

Имя новой избранницы Питта источники не сообщают, однако известно, что между ними настоящая любовь. По информации источников, Питт уже около месяца встречается со своей новой избранницей.

Отметим, что на прошлой неделе с Питта были официально сняты обвинения в домашнем насилии. Теперь актер сможет в суде оспаривать право на совместную опеку над их с Джоли детьми.

Напомним, что Анджелина Джоли подала на развод с Питтом 19 сентября. В настоящее время Питту разрешены только временные визиты к детям: он может видеться с ними в строго определенные часы под присмотром психотерапевта.