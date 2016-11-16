Самая богатая киберспортсменка по версии Гиннесса оказалась мужчиной

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Самая богатая киберспортсменка по версии Гиннесса оказалась мужчиной

В Сети разгорается очередной скандал на гендерной почве.

Геймеры задаются справедливым вопросом: можно ли считать трансгендера девушкой и называть его самой богатой киберспортсменкой в мире, передает Life.ru.

Не так давно Книга рекордов Гиннесса назвала имя самой богатой киберспортсменки мира. Ей стала Саша Хостин. "Девушка" профессионально играет в StarCraft II и за четыре года карьеры сумела заработать порядка 144 тысячи долларов.

Однако долгое время Саша скрывала ото всех одну тайну. Оказывается, она вовсе не девушка, а так называемый трансгендер - то есть мужчина, считающий себя представительницей слабого пола. О своей гендерной принадлежности Хостин призналась в одном из интервью журналистам.

Сразу после того, как Книга рекордов Гиннесса присвоила Саше звание, часть геймеров задалась вопросом: а можно ли считать все её победы справедливыми, ведь в киберспорте он(а) сражалась с представительницами прекрасной половины человечества. Кроме того, Хостин известна как единственная девушка-геймер, которая сумела победить мужчину в профессиональном матче.

Представители Книги рекордов Гиннесса ситуацию не комментируют.

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