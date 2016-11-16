​В каких странах казахстанцы отбывают пожизненное наказание

Некоторые граждане РК осуждены на пожизненный срок в других странах.
Несколько казахстанцев отбывают наказание в тюрьмах разных стран мира, некоторые из них осуждены на пожизненный срок.
Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел РК на официальный запрос МИА «Казинформ».
В ведомстве рассказали, что граждане Казахстана отбывают различные сроки наказания в России, Германии, ОАЭ, Южной Корее, Японии, Китае, Израиле, Турции, Польше, Франции, Швеции, Италии, Греции. В основном они были осуждены за кражу, хулиганство, разбой, контрабанду, проституцию, мошенничество, наркоторговлю, убийство.
В МИД РК подчеркнули, что принимают все возможные меры в рамках международного права, чтобы в отношении наших граждан не применялось наказание, связанное с лишением свободы, и тем более высшая мера наказания (смертная казнь).
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