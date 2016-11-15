В WhatsApp появятся видеозвонки

В ближайшие дни видеозвонки станут доступны на всех основных мобильных платформах: Android, iOS и Windows Mobile.

Принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp готов составить конкуренцию Skype от Microsoft и FaceTime от Apple в области общения через Интернет “лицом-к-лицу”. Представители сервиса объявили, что в ближайшие дни видеозвонки в нем станут доступны на всех основных мобильных платформах: Android, iOS и Windows Mobile, сообщает hitech.vesti.ru.

Это позволит более чем миллиарду пользователей мессенджера вести видеочаты так же просто, как они звонят по телефону. Ранее, напомним, в WhatsApp был доступен лишь обмен сообщениями (текстовыми и мультимедийными) и голосовые звонки. Чтобы начать видеозвонок, нужно открыть чат с нужным пользователем, нажать на значок в виде телефонной трубки, после чего в появившемся меню выбрать видеозвонок:

В WhatsApp говорят, что разрабатывали новую функцию с таким расчетом, чтобы она без проблем работала в том числе на бюджетных смартфонах и при невысоком качестве сотовой связи. Разумеется, максимального качества передачи изображения и звука можно будет достичь при подключении через быстрый Wi-Fi или LTE.

Новая функция, обещают в WhatsApp, должна заработать у всех пользователей в ближайшие несколько дней.