Очередное сильное землетрясение произошлов Новой Зеландии

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Очередное сильное землетрясение произошлов Новой Зеландии

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в понедельник у побережья Южного острова в Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки зафиксированы в 06.47 по всемирному времени UTC в 15 километрах к северо-востоку от города Кайкура, который располагается на восточном побережье Южного острова, передает РИА Новости.

Очаг залегал на глубине 14,8 километра.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,9, спровоцировавшее цунами, также в регионе зафиксировано еще два подземных толчка.

По информации СМИ, в результате землетрясения в воскресенье погибли два человека. Рано утром в понедельник на Южном острове в Новой Зеландии произошло новое землетрясение магнитудой 6,2.

Позднее стало известно, что на реке Кларенс в Новой Зеландии прорвало дамбу после землетрясения, власти призвали жителей прибрежных районов перебраться на возвышенности.

Ущерб от землетрясения в Новой Зеландии оценили в $1,5 млрд.

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