Трамп пообещал выдворить из страны до трех миллионов мигрантов

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Трамп пообещал выдворить из страны до трех миллионов мигрантов

Избранный президент США заявил, что начнет с депортации людей с криминальным прошлым.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о готовности депортировать из страны до трех миллионов нелегальных иммигрантов, передает CBS.

"Что мы собираемся сделать - это взять людей, которые имеют криминальное прошлое, таких, как члены банд, наркодилеры, таких людей много, примерно два миллиона или три миллиона. Мы должны выдворить их из страны, они здесь находятся нелегально", - заявил Дональд Трамп.

При этом избранный президент США отметил необходимость обезопасить свои границы.

Он также повторил свое обещание построить стену на границе между США и Мексикой, но на этот раз Трамп пояснил, что стена не будет монолитной, некоторые участки будут представлять собой решетчатые заграждения.

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