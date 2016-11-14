Мир может остаться без шоколада

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Мир может остаться без шоколада

Ученые из США утверждают, что в ближайшее время люди по всему земному шару столкнутся с катастрофической нехваткой шоколада.

Американские специалисты отметили, что данная проблема нанесет удар не только сладкоежкам, но и людям с пониженным давлением и тех, кто страдает от сердечных заболеваний, передает mignews.

Исследователи установили, что нехватка шоколада на нашей Земле обусловлена заболеваниями какао-деревьев на территории Латинской Америки. Ни для кого не секрет, что Латинская Америка- основной поставщик компонентов для производства шоколада во всем мире.

Также, по словам ученых, есть некие проблемы и в Африке, где в последние годы урожай какао бобов все хуже и хуже, в результате сильной засухи. Это в свою очередь также отразилось на общем рынке шоколада.

Всем любителям лакомства не стоит расстраиваться заранее, ведь в настоящее время идет разработка веществ, которые смогут подавить вирус, охватившие деревья какао в Латинской Америке.

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