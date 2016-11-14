Сообщение о разводе Хиллари и Билла Клинтон оказалось "газетной уткой"

Новость об этом была опубликована шутниками на сайте, имитирующем портал известной газеты.

Информация о том, что проигравшая на выборах президента США Хиллари Клинтон подала на развод со своим мужем - экс-президентом Биллом Клинтоном , оказалась газетной уткой. Это выяснили американские и британские СМИ , передает Life.ru.

Громкая новость появилась на сайте, который графически представлен как интернет-портал газеты The Christian Times. Однако на деле он только копирует дизайн настоящего сайта издания, а в адресе добавлено слово newspaper.

Шутники заявили, что адвокат Хиллари Клинтон подал на развод в штате Нью-Йорк и в документах якобы значилось, что у пары, находящейся в браке около тридцати лет, образовались "неразрешимые противоречия".