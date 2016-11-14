Сообщение о разводе Хиллари и Билла Клинтон оказалось "газетной уткой"

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Сообщение о разводе Хиллари и Билла Клинтон оказалось "газетной уткой"

Новость об этом была опубликована шутниками на сайте, имитирующем портал известной газеты.

Информация о том, что проигравшая на выборах президента США Хиллари Клинтон подала на развод со своим мужем - экс-президентом Биллом Клинтоном, оказалась газетной уткой. Это выяснили американские и британские СМИ, передает Life.ru.

Громкая новость появилась на сайте, который графически представлен как интернет-портал газеты The Christian Times. Однако на деле он только копирует дизайн настоящего сайта издания, а в адресе добавлено слово newspaper.

Шутники заявили, что адвокат Хиллари Клинтон подал на развод в штате Нью-Йорк и в документах якобы значилось, что у пары, находящейся в браке около тридцати лет, образовались "неразрешимые противоречия".

Авторы утки даже потрудились нарисовать заявление о разводе якобы от Хиллари Клинтон. Впрочем, для некоторых СМИ этого было достаточно - многие поверили "газете" и выдали сенсационную новость о расколе в чете бывшего президента США и бывшего госсекретаря.

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