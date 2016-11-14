Хиллари и Билл Клинтон разводятся

Автор:
Хиллари и Билл Клинтон разводятся

Как сообщают американские СМИ, на развод подала Хиллари Клинтон.

Проигравшая на выборах президента США Хиллари Клинтон подала на развод с мужем Биллом, сообщает Christian Times Newspaper, передает Lenta.ru.

По информации издания, адвокаты Хиллари направили соответствующие документы в Верховный суд штата Нью-Йорк 10 ноября.

В качестве причины для разрыва истец называет «непримиримые разногласия».

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
14.11.2016, 15:48
  
Сообщение о разводе Хиллари и Билла Клинтон оказалось "газетной уткой"
13.11.2016, 11:30
  
Клинтон обвинила директора ФБР в своем поражении на выборах 2
27.10.2016, 14:38
  
Хиллари Клинтон исполнилось 69 лет
27.10.2016, 10:49
  
В Саудовской Аравии молодожены развелись через два часа после свадьбы из-за фото в соцсетях
13.10.2016, 17:02
  
Бритни Спирс заявила, что готова стать новой женой Брэда Питта 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Мир может остаться без шоколада
Сообщение о разводе Хиллари и Билла Клинтон оказалось "газетной уткой"
На ужин нужно есть спагетти и булочки - израильские ученые
"Живые" трансляции смогут вести пользователи Instagram
Трамп отказался от зарплаты президента в 400 тыс долларов
Турции пригрозили санкциями из-за задержаний политиков и журналистов 1
Клинтон обвинила директора ФБР в своем поражении на выборах 2
Британия намерена переубедить Трампа сотрудничать с Россией по Сирии 2
Уроженка ВКО получила титул "Миссис Израиль"
В Сеуле десятки тысяч человек требуют отставки президента