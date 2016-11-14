Хиллари и Билл Клинтон разводятся

Как сообщают американские СМИ, на развод подала Хиллари Клинтон.
Проигравшая на выборах президента США Хиллари Клинтон подала на развод с мужем Биллом, сообщает Christian Times Newspaper, передает Lenta.ru.
По информации издания, адвокаты Хиллари направили соответствующие документы в Верховный суд штата Нью-Йорк 10 ноября.
В качестве причины для разрыва истец называет «непримиримые разногласия».
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.