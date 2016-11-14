На ужин нужно есть спагетти и булочки - израильские ученые

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На ужин нужно есть спагетти и булочки - израильские ученые

Специалисты утверждают, что мучное на ночь помогает похудеть.

Специалисты из Еврейского университета утверждают, что тем, кто хочет похудеть, необходимо забыть о правилах диет и есть на ужин спагетти, картофель и булочки, передает MIGnews.ru.

По результатам исследований на кафедре биохимии и питания при факультете сельского хозяйства Еврейского университета в Иерусалиме, установлено, что пища, богатая углеводами, в течение следующего дня помогает сохранять чувство сытости. Кроме того, подобный стиль питания может уменьшить риск развития сахарного диабета и болезней сердца.

В эксперименте принимали участие 78 полицейских. Добровольцы в течение полугода придерживались специальной диеты. Участники первой группы употребляли на ночь продукты с высоким содержанием углеводов, а добровольцы из второй группы не ели углеводы перед сном.

В ходе эксперимента исследователи уделяли особое внимание трем гормонам: лептину, регулирующему энергетический обмен и подавляющему аппетит; грелину, отвечающему за метаболические функции, и адипонектину, гормону, уменьшающему риск развития сахарного диабета.

Как показали результаты исследования, уровень лептина, который обычно повышается ночью, стал повышаться днем, а уровень грелина, отвечающего за насыщение, стал, наоборот, повышаться в ночные часы. Полицейские, придерживающиеся "израильской диеты", признавались, что перестали испытывать чувство голода днем, и им стало намного проще соблюдать диету.

У добровольцев, евших на ночь булочки, было зафиксировано снижение веса.

Также у этой группы отмечено уменьшение объема талии, снижение содержания жира в тканях. Кроме того, за время диеты у них повысилось содержание в крови адипонектина, что привело к снижению уровня сахара в крови.

Проанализировав результаты, исследователи пришли к выводу, что для успешной борьбы с лишним весом и диабетом необходимо составить диету таким образом, чтобы дневная норма углеводов потреблялась во время вечерней трапезы.

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