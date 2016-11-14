"Живые" трансляции смогут вести пользователи Instagram

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"Живые" трансляции смогут вести пользователи Instagram

Социальная сеть Instagram разрешит пользователям устраивать видеотрансляции в режиме реального времени, как в Facebook Live и Periscope. Об этом заявил глава компании Кевин Систром в интервью газете Financial Times, сообщает "Вести Hi-tech".

Когда именно состоится запуск новой функции и как она будет работать, Систром не уточнил.

Издание предполагает, что "живые" трансляции, скорее всего, будут показываться в Instagram Stories. В конце октября пользователи, у которых была установлена бета-версия программы для Android, обнаружили в ленте "видеоисторий" новую иконку с плашкой Live. При нажатии на нее открывался раздел под названием "Популярные прямые эфиры", однако никаких видео на тот момент не было.

Instagram внедрил функцию Stories, которая позволяет участникам сообщества составлять слайд-шоу из фотографий и видеороликов, в августе. Рассказанная друзьям "видеоистория" автоматически удаляется спустя сутки после публикации. Соцсеть подверглась критике за копирование исчезающих "историй" у Snapchat, однако функция прямых трансляций позволит Instagram дистанцироваться от "эфемерного" мессенджера.

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