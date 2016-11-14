Трамп отказался от зарплаты президента в 400 тыс долларов

Президенты США получают примерно 400 тыcяч долларов в год. Миллиардер указал, что ему хватит 1 доллара.

Избранный президент США Дональд Трамп отказывается от заработной платы, которую получают лица, занимающие высший государственный пост в стране, сообщает ТАСС.

Об этом республиканец заявил в интервью телекомпании СBS, фрагмент которого опубликовало в воскресенье агентство The Associated Press .

"Я не собираюсь получать зарплату", - проводит АP слова Трампа.

По информации агентства, президенты США получают примерно $400 тыc. в год. Трамп указал, что ему хватит $1.