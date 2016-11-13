Турции пригрозили санкциями из-за задержаний политиков и журналистов

Председатель Европарламента Мартин Шульц пригрозил Турции экономическими санкциями на фоне задержаний оппозиционных политиков и журналистов в стране, сообщает РИА Новости.

"Нам в ЕС необходимо обдумать, какие экономические санкции мы можем применить в отношении Турции. К концу этого года должна пройти реформа таможенного союза, членом которого является Турция. Я не могу себе представить, что после волны арестов депутатов от оппозиции и журналистов мы будем расширять Таможенный союз", — заявил Шульц в интервью газете Bild am Sonntag.

Шульц также напомнил о позиции ЕС по вопросу возможного введения смертной казни в Турции.

"Если Турция вернет смертную казнь, переговоры о вступлении (в ЕС) завершатся", — сказал он, добавив, что выступает за продолжение диалога с Турцией.

Ранее прокуратура задержала 12 депутатов турецкого парламента от оппозиционной прокурдской Партии демократии народов, в том числе ее сопредседателей Селахаттина Демирташа и Фиген Юкседаг. Позже суд арестовал еще десять депутатов. Также на прошлой неделе произошли аресты сотрудников оппозиционной газеты Cumhuriyet.

В марте этого года Турция и ЕС заключили миграционное соглашение и договорились, что при выполнении определенных условий Анкара может рассчитывать на возобновление рассмотрения ее заявки на вступление в блок, поданной еще в 1987 году. Позже Европарламент принял решение приостановить процесс по турецкому досье до полного выполнения Анкарой всех 72 условий.

В среду Еврокомиссия опубликовала годовой доклад о прогрессе Турции на пути в ЕС и сочла недостаточными усилия властей страны по приведению законодательства в соответствие с европейскими нормами.