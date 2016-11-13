Клинтон обвинила директора ФБР в своем поражении на выборах

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон считает, что в ее поражении на выборах виноват директор Федерального бюро расследований ( ФБР ) Джеймс Коми , который за несколько дней до голосования поднял вопрос о ее служебной переписки на посту госсекретаря. Об этом она заявила в ходе телефонного разговора со спонсорами ее предвыборной кампании, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters .

По словам Клинтон , ее команда изучила опросы общественного мнения, из которых следует, что решение ФБР о возобновлении расследования стало «поворотным моментом». Как отметили источники ABC News , в беседе Клинтон заявила, что по итогам последнего раунда дебатов, который состоялся 20 октября, она была уверена в своей победе. Однако решение Коми «уничтожило импульс в ее кампании» и «повысило мотивацию» для ее соперника — республиканца Дональда Трампа .

11 ноября, как передает Politico , глава исследовательского подразделения предвыборной кампании Клинтон Нэвин Нэяк написала письмо высокопоставленным представителям штаба о том, что заявление Коми, сделанное за 11 дней до выборов, «уменьшило явку наших сторонников, а также лишило нас необходимой поддержки среди образованных белых избирателей, особенно в пригородах».

В то же время, по информации Financial Times , многие высокопоставленные члены Демократической партии США радуются поражению бывшего госсекретаря на прошедших выборах. По словам демократического эксперта и бывшего сотрудника администрации Билла Клинтона Мэтта Беннета , «любой, кто обвиняет в поражении Коми, обманывает себя». «Дело не в Коми. У людей накопился гнев в отношении правительства и той партии, которая управляла страной в предыдущие годы, и этот гнев нужно было выплеснуть», — считает он.

8 ноября сообщалось, что президент США Барак Обама согласился с настоятельными рекомендациями своего советника Валери Джарретт уволить Джеймса Коми . Как отмечалось, действиями директора раздражены и в его собственном ведомстве. В ФБР считают, что он нанес непоправимый ущерб репутации бюро и больше не пользуется доверием сотрудников.

28 октября стало известно, что ФБР возобновит расследование утечки служебной переписки Клинтон в связи с обнаружением новых служебных писем на устройствах, принадлежащих ее коллегам. Однако за два дня до голосования следствие было прекращено, так как оснований для привлечения Клинтон к ответственности выявлено не было.

Выборы президента США прошли 8 ноября. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп одержал победу, набрав, по данным The New York Times , 290 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270. Его соперница от Демократической партии Хиллари Клинтон получила только 228 голосов.