Британия намерена переубедить Трампа сотрудничать с Россией по Сирии

Министерство иностранных дел Великобритании в течение следующих месяцев будет стараться убедить Дональда Трампа и его команду продолжить курс действующей администрации США по сирийскому вопросу, в частности о необходимости отстранения сирийского президента Башара Асада. Об этом сообщает The Sunday Telegraph , пишет РИА Новости.

По данным СМИ , этот вопрос для них будет приоритетом "номер один".

Ранее избранный президент США Дональд Трамп в интервью газете Wall Street Journal заявил, что в Сирии необходимо бороться с террористической группировкой ИГ , а не пытаться свергнуть президента страны Башара Асада.

Издание пишет, что Великобритания стоит на пороге дипломатического кризиса с США в связи с планами Трампа создать с президентом России Владимиром Путиным альянс для поддержки сирийского режима. Британским чиновникам скоро предстоит провести "очень сложные" переговоры с Трампом по поводу его позиции относительно России, пишет газета. Сотрудники в МИД страны считают, что это будет "невероятно трудно", но менять свою позицию Лондон не намерен.

"Нам совершенно ясно, что Асаду нет места в будущем Сирии . На его руках кровь 400 тысяч человек", — цитирует газета представителя Форин-офиса .

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль надеется, что после прихода к власти в США Дональда Трампа Россия и Америка сблизят свои позиции в сирийском вопросе.

На выборах в США, которые прошли 8 ноября, Дональд Трамп был избран главой государства, инаугурация пройдет 20 января следующего года.