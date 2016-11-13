Британия намерена переубедить Трампа сотрудничать с Россией по Сирии

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Британия намерена переубедить Трампа сотрудничать с Россией по Сирии

Министерство иностранных дел Великобритании в течение следующих месяцев будет стараться убедить Дональда Трампа и его команду продолжить курс действующей администрации США по сирийскому вопросу, в частности о необходимости отстранения сирийского президента Башара Асада. Об этом сообщает The Sunday Telegraph, пишет РИА Новости.

По данным СМИ, этот вопрос для них будет приоритетом "номер один".

Ранее избранный президент США Дональд Трамп в интервью газете Wall Street Journal заявил, что в Сирии необходимо бороться с террористической группировкой ИГ, а не пытаться свергнуть президента страны Башара Асада.

Издание пишет, что Великобритания стоит на пороге дипломатического кризиса с США в связи с планами Трампа создать с президентом России Владимиром Путиным альянс для поддержки сирийского режима. Британским чиновникам скоро предстоит провести "очень сложные" переговоры с Трампом по поводу его позиции относительно России, пишет газета. Сотрудники в МИД страны считают, что это будет "невероятно трудно", но менять свою позицию Лондон не намерен.

"Нам совершенно ясно, что Асаду нет места в будущем Сирии. На его руках кровь 400 тысяч человек", — цитирует газета представителя Форин-офиса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль надеется, что после прихода к власти в США Дональда Трампа Россия и Америка сблизят свои позиции в сирийском вопросе.

На выборах в США, которые прошли 8 ноября, Дональд Трамп был избран главой государства, инаугурация пройдет 20 января следующего года.

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