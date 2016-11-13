Уроженка ВКО получила титул "Миссис Израиль"

В конце октября в государстве на побережье Средиземного моря состоялся конкурс красоты для замужних дам "Mrs Israel Globe" (" Миссис Израиль "). Лучшей в этом соревновании стала Натали Вассерман — уроженка Восточного Казахстана, волею судьбы оказавшаяся на израильской земле, сообщает YK-news.kz.

Пять лет назад Наталья перебралась из родного Риддера в Израиль. Сейчас 31-летняя уроженка ВКО — мама двоих детей и самая красивая женщина этой ближневосточной страны.

О конкурсе для замужних дам от 25 до 45 лет Вассерман узнала из социальных сетей и, после некоторых раздумий, все-таки решила испытать свои силы.

— Я заполнила анкету и отправила заявку организаторам Анне Щаповой, которая является региональным директором этого конкурса и победительницей "Mrs Globe 2012", а также генеральному продюсеру Александру Юрчаку, — рассказала Натали. — Я решила принять участие именно в этом конкурсе, потому что его основная цель — продвигать международный благотворительный фонд "W.I.N. Foundation".

Вместе с нашей землячкой заявки подали тысячи женщин. После многочисленных кастингов и интервью организаторы выбрали десять финалисток.

Финал конкурса состоялся 26 октября в Нетании — одном из самых крупных курортов Израиля. Наталья получила заветную корону, а также призы и подарки. Титулованная красавица будет представлять Израиль уже на международном конкурсе "Mrs Globe", который состоится через месяц в Китае. Победительница мирового соревнования станет официальным представителем международного благотворительного фонда "W.I.N. Foundation". Как призналась женщина, она готова бороться за этот шанс по личным мотивам.

— Я действительно мечтаю создать настоящий фонд помощи тяжелобольным детям и их родителям, прибывающим в Израиль на лечение из стран СНГ , — поделилась Наталья. — Я сама была в непростой жизненной ситуации и знаю, что это такое - оказаться с тяжелобольным ребенком в незнакомой стране, где на лечение требуется огромное количество денег.

А попала Наталья в другую страну из-за тяжелой болезни своего старшего сына. В 2005 году семимесячному малышу врачи поставили страшный диагноз - острый лимфобластный лейкоз .

— Мы прошли лечение, растянувшееся на год, но спустя четыре года болезнь вновь вернулась, — вспоминает женщина. — Нам была рекомендована трансплантация костного мозга, причем принимать кардинальные меры следовало срочно. В то время в Казахстане такую операцию не проводили — и выбор пал на Израиль.

Уже во время лечения Наталье сообщили, что на реабилитацию сына понадобится около шести лет! Женщине ничего не оставалось, как остаться в Израиле рядом со своим ребенком. Конечно, было много сложностей, из-за которых, в частности, распался первый брак Натальи. Она рьяно принялась учить язык, поначалу - чтобы понимать медицинскую документацию и общаться с врачами. Затем оформила себе и сыну вид на жительство. Этот документ дает широкий круг прав негражданам Израиля. С видом на жительство Наташа смогла найти работу, а спустя время - и участвовать в местном конкурсе красоты наравне с уроженками земли обетованной.

По словам женщины, вопреки всем страхам, иврит давался ей легко. Может быть, потому что жители страны оказались весьма доброжелательными и всячески способствовали его усвоению.

— Поначалу мне казалось, что иврит — сложный язык, но стоило лишь окунуться в языковую среду — и все пошло гораздо легче, — улыбается землячка. — Израильтяне — очень отзывчивый народ: мне помогали в изучении иврита, ставили произношение, поправляли, если я что-то говорила неверно.

Вскоре Наталья вышла замуж в Израиле, взяла фамилию мужа. Да и представляется она теперь на иностранный манер — Натали. Говорит, так израильтянам обращаться удобнее. У супругов появилась дочь, которой сейчас два с половиной года. Старшему сыну, поборовшему болезнь, уже 12 лет.

Как рассказала женщина, в последнее время она все чаще старается приезжать в родной горняцкий городок. Хотя возвращаться не планирует: на земле обетованной она нашла свое место.

Красавица с казахстанскими корнями столь хорошо освоила иврит, что стала специалистом по связям с общественностью на Израильской алмазной бирже, а также занимается туристическим бизнесом. Все свободное время Наталья посвящает своим детям и супругу. А буквально на днях, сразу после конкурса красоты, Натали и ее сын получили гражданство Израиля.

Анна Сорокина

Фото: Натали Саковски