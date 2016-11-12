В Сеуле десятки тысяч человек требуют отставки президента

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Полиция ожидает, что в акции примут участие около 170 тысяч человек, организаторы утверждают, что смогут собрать около миллиона граждан, передает ТАСС.

Десятки тысяч человек собрались в субботу на центральной площади Сеула с требованием отставки президента Республики Корея Пак Кын Хе. Полиция ожидает, что в демонстрации примут участие около 170 тыс. человек, организаторы утверждают, что смогут собрать около миллиона граждан. К месту проведения акции стянуты 25 тыс. полицейских.

В демонстрации принимают участие представители южнокорейских профсоюзов, студенческие организации, члены оппозиционных партий и ряд потенциальных кандидатов на следующих президентских выборах, включая мэра Сеула Пак Вон Суна.

Пока митинг проходит мирно, его участники продолжают прибывать. Многие граждане пришли на него вместе с детьми.

Уровень поддержки населением президента Республики Корея Пак Кын Хе находится на рекордно низком уровне в 5%, в то время как число недовольных ее деятельностью граждан достигло 90%.

Президент Южной Кореи оказалась под градом критики из-за скандала с участием ее подруги. Окружной суд Сеула выдал 3 ноября ордер на арест Чхве Сун Силь, оказавшейся в центре крупного коррупционного скандала. Ее обвиняют в том, что она использовала свое влияние, чтобы заставить крупные южнокорейские корпорации делать многомиллионные пожертвования в два связанных с ней фонда: Mir и K-Sports.

Южнокорейского лидера Пак Кын Хе подозревают в том, что она позволила своей подруге, с которой знакома более 40 лет, вмешиваться в государственные дела: передавала ей важную и секретную документацию, включая тексты своих будущих выступлений, и разрешала вносить в них правки, непосредственно влияя тем самым на политику и экономику страны.