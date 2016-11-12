Дональд Трамп поделился планами на первые недели президентства

Избранный президент США Дональд Трамп дал интервью американской газете The Wall Street Journal, в котором рассказал, что после победы на выборах думает о том, чем будет заниматься в первые недели на посту главы государства, передает РИА Новости.

В первую очередь, заявил Трамп, он планирует приступить к решению "вопросов здравоохранения, создания рабочих мест, безопасности на границе и налоговой реформы".



Кроме того, на первые недели своего президентства Трамп запланировал "дерегулирование финансовых институтов" с тем, чтобы "позволить банкам вновь занимать средства", а также обеспечение безопасности границ США для борьбы с потоками наркотиков и с нелегальными иммигрантами".



"Он также сказал, что создаст новые рабочие места с помощью инфраструктурных проектов по всей стране и улучшения международных торговых соглашений", — говорится в материале.



В ходе предвыборной гонки республиканец не раз говорил, что в случае победы создаст должность специального прокурора по делу об электронной почте Хиллари Клинтон, которая будучи госсекретарем вела служебную переписку с частного сервера.



В интервью американскому изданию избранный президент заявил, что сейчас особо не задумывается о "почтовом скандале" Клинтон.



"Это не то, о чем я сейчас много думаю", — сказал Трамп.



Кроме того, в интервью телекомпании CBS он не исключил, что когда-нибудь может обратиться за советом к Биллу Клинтону, назвав семью экс-президента США "талантливой".

Трамп рассказал и о своем отношении к реформе здравоохранения действующего главы США Барака Обамы. По его словам, после разговора с Обамой он "может оставить в силе ряд положений закона" об этом реформировании.



Ранее Трамп называл реформу Обамы "катастрофой" и собирался полностью ее отменить.



По данным WSJ, новый президент может сохранить в силе пункт, запрещающий страховым компаниям отказывать клиентам в предоставлении медицинской страховки на основании имевшихся у них ранее заболеваний. Кроме того, речь идет о положении, которое позволяет родителям в течение дополнительных нескольких лет включать детей в свою страховку.



Кроме этого новый глава Белого дома заявил, что в скором времени планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Он также отметил, что получил "чудесное" письмо от российского лидера.



Дональд Трамп в ходе своих публичных выступлений и интервью неоднократно говорил, что было бы неплохо, если бы Москва и Вашингтон "поладили". Избранный президент Америки сказал, что рассчитывает на "очень, очень хорошие отношения с Путиным, Россией". Трамп заявлял и о намерении "рассмотреть" вопрос о признании Крыма частью России. 45-й президент США заявил, что будет ставить интересы Америки выше всего, но при этом честно поступать со всеми в мире. Российский лидер Владимир Путин признал, что восстановить отношения двух стран будет непросто, однако добавил, что "Россия готова и хочет восстановления полноформатных отношений с США", готова сделать все возможное, чтобы вернуть отношения на устойчивую траекторию развития.

Напомним, Трамп одержал победу на выборах, которые прошли 8 ноября. Процедура формального голосования выборщиков состоится 19 декабря, а 6 января 2017 года конгресс утвердит его итоги. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.