В США противники Трампа третью ночь выходят на митинги

В ряде городов США третью ночь подряд проходят акции протеста против избрания резидентом республиканца Дональда Трампа, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Противники Трампа, как отмечает агентство, активизировались после того, как он похвалил их за «страсть». На улицы вышли тысячи жителей Атланты, Майами, Нью-Йорка, Сан-Франциско, Портленда и Филадельфии.

Несколько тысяч митингующих прошли по центру Майами, несколько сот из них отправились на шоссе с намерением остановить движение автотранспорта в обоих направлениях. В Нью-Йорке протестующие вновь собрались в парке Вашингтон-сквера и возле башни Трампа, где живет новоизбранный президент.

В Портленде участники демонстраций закидали полицию камнями, пострадали несколько машин. В этом городе были арестованы минимум 26 протестующих, в Лос-Анджелесе полиция задержала порядка 185 человек, главным образом — за блокирование дорог.

Как передает РИА Новости, на одной из главных автомагистралей Вашингтона примерно 100 активистов заблокировали тоннель, что может привести к серьезным транспортным проблемам на въезде и на выезде из города.

Митингующие скандируют: «Мы не признаем избранного президента!», «Трамп — чертов клоун, построй стену, и мы ее разберем!» В тоннеле протестующих сопровождают три служебные машины с полицейскими и несколько сотрудников полиции на мотоциклах.

Президентские выборы в США прошли 8 ноября. Победу одержал представитель республиканцев Дональд Трамп. Это вызвало волну протестов в США.