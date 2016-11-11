Получать топливо из воздуха научились в Европе

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Получать топливо из воздуха научились в Европе

Экспериментальная установка, построенная в Германии, способна вырабатывать как бензин, так и дизельное топливо.

Специалисты Технологического института немецкого города Карлсруэ создали необычное устройство. Его основная задача - вырабатывать топливо из воздуха, а точнее углекислого газа, который в нём содержится, передает "Колёса".

Естественно, сам процесс несколько сложнее, да и участвует в нём не только углекислый газ, но и вода, а также электроэнергия, получаемая при помощи солнечных панелей. Установка, названная Soletair, состоит из концентратора углекислого газа, аппарата электролиза и химического реактора.

Как много топлива, а именно бензина, дизеля либо керосина, в день способна выработать Soletair, не сообщается. Её полноценная эксплуатация начнётся только в 2017 году.

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