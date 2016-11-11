У генконсульства ФРГ в Афганистане прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел около консульства Германии в городе Мазари-и-Шариф на севере Афганистана, сообщает Euronews.com, передает magnolia.

По предварительным данным, теракт совершили боевики движения "Талибан", а за рулем машины, начиненной взрывчаткой, находился смертник. Он протаранил стену консульства. Есть данные, что нападение произошло в 11 вечера по местному времени, вместе с взрывами была слышна и стрельба. Боевики-радикалы уже взяли ответственность за теракт.

По данным РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел Германии, вооруженное нападение на консульство отбито, никто из сотрудников консульства не пострадал. МИД ФРГ пока не может с точностью сообщить, сколько афганских мирных жителей и сотрудников служб безопасности погибли и пострадали в ходе атаки.

Как сообщают немецкие СМИ со ссылкой на агентство DPA, погибшими числятся по меньшей мере четыре человека, еще 119 получили ранения. После первого взрыва рядом с отелем Mazar Hotel, который немецкие дипломаты использовали как консульство, второй мощный взрыв прогремел уже внутри здания. После этого на улице возле здания началась перестрелка. Представитель талибов заявил, что нападение является ответом на действия американской авиации в провинции Кундуз, где 3 ноября в результате бомбардировки погибли более 30 мирных жителей.