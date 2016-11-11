Хиллари Клинтон по ошибке объявили президентом США

Американский еженедельный новостной журнал Newsweek по ошибке отправил на продажу неверный тираж, посвященный победе Хиллари Клинтон на выборах президента США, сообщает газета The Guardian.

На обложке журнала была Хиллари Клинтон с подписью "Мадам президент". 8 ноября на прилавках оказались 125 тысяч экземпляров журнала, тем самым вызвав недоумение у прохожих. Изданию пришлось отозвать весь неверный тираж с Клинтон на обложке и принести официальные извинения.

Руководство журнала пояснило, что как и другие издания, журнал подготовил и отпечатал еще до оглашения результатов выборов две версии обложки. Оба варианта были переданы дистрибьютору - компании Topix Media. Однако вместо того, чтобы направить в магазины оба тиража, Topix Media доставила только номера с демократкой на обложке и подписями "Мадам президент" и "Историческое путешествие Хиллари Клинтон в Белый дом".

Как сообщают западные СМИ, номер с Клинтон успели купить только 17 человек. В Сети некоторые пользователи считают, что издатель поторопился, поскольку номера могли быть раскуплены как коллекционные. Такую мысль в Twitter высказал журналист Фрейзер Нельсон из Spectator.

Напомним, кандидат от республиканцев Дональд Трамп победил на выборах президента США, получив более 270 голосов выборщиков. Миллиардер выиграл после того, как стало известно о его победе в штате Висконсин. Именно там политик получил дополнительно десять голосов выборщиков. Новая администрация США во главе с 45-м президентом США Дональдом Трампом вступит в полномочия после его инаугурации 20 января 2017 года.